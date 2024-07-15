Названы комбо карточки Hamster Kombat на 15-16 июля
Появилась комбинация карт для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 15-16 июля.
Комбо-карточки Hamster Kombat на 15-16 июля.
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Что такое комбо-карты Hamster Kombat
В игре немало карточек — и все они приносят пассивный доход в разном объеме. Но каждый день появляется три карты, которые гарантируют по 5 миллионов монет, если открыть или прокачать их. Комбо обновляется в 15.00 по мск.
Как получить 5 миллионов монет за комбо-карты
Для начала перейдите в раздел с покупками карт. Сделать это можно через кнопку Mine (пиктограмма кирки) или «Комбо». После этого остается отыскать нужные карты и купить их, или повысить их уровень, если они у вас уже есть.
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