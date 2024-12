Стала известна точная дата зимней распродажи 2024 года в Steam

Valve объявила точную дату новогодней распродажи в Steam. Она начнется уже 19 декабря в 21:00 по мосоквскому времени и продлится до 2 января 2025 года включительно.

В честь анонса показали трейлер распродажи, где засветились игры, которые получат скидки. В их число войдут Helldivers 2, Baldur's Gate 3 и The Last of Us.