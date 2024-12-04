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Когда новая игра про Индиану Джонса появится на торрентах? Ответ уже известен

Евгения Воскресенская
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Фото Bethesda

У любителей халявы скоро праздник: Indiana Jones and the Great Circle выходит без защиты Denuvo. Об этом заявил издатель Bethesda.

Indiana Jones and the Great Circle. Системные требования новой игры про Индиану Джонса разочаровали игроков

Ранее в Сети распространились слухи о том, что в новую игру добавили Denuvo. На деле оказалось, что защита есть только в билде для обзоров — таким образом компания собирается предотвратить нежелательные утечки. Если в обычной сборке DRM-защиты не будет, то новый «Индиана Джонс» имеет все шансы оказаться на торрентах уже в день релиза.

Источник: Игромания
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