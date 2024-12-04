Когда новая игра про Индиану Джонса появится на торрентах? Ответ уже известен

У любителей халявы скоро праздник: Indiana Jones and the Great Circle выходит без защиты Denuvo. Об этом заявил издатель Bethesda.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что в новую игру добавили Denuvo. На деле оказалось, что защита есть только в билде для обзоров — таким образом компания собирается предотвратить нежелательные утечки. Если в обычной сборке DRM-защиты не будет, то новый «Индиана Джонс» имеет все шансы оказаться на торрентах уже в день релиза.