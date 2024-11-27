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Сегодня, 13:40

Когда начнется осенняя распродажа 2024 года в Steam

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

Давайте признаем, что некоторые игры стоят слишком дорого, чтобы покупать их за полную цену, тем более если в списке желаемого уже десяток-другой наименований. Именно поэтому геймеры с нетерпением ждут осеннюю распродажу в Steam, когда можно урвать любимую игрушку по большой скидке, которая иногда может достигать все 90 процентов.

Распродажа стартует уже сегодня, 27 ноября, в 21:00 по Москве. Не забудьте пополнить кошелек в Steam и добавить интересующие проекты в список желаемого — так вы точно получите уведомление о скидках на них.

Steam. Все доступные способы пополнения кошелька в Steam из России

Valve уже выпустила трейлер будущей акции и показала часть игр, цены на которые упадут в рамках распродажи. Акция продлится до 4 декабря включительно — теперь вы точно знаете, как не упустить заветный шанс и сэкономить перед новогодними праздниками.

Источник: DTF
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