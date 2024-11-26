Китайский геймер построил для игры в World of Tanks настоящий танк

Как выглядит идеальное погружение в атмосферу любимой игры? Один очень увлеченный китайский геймер собрал танк, чтобы играть в World of Tanks вместе с друзьями.

Устройство может передвигаться с помощью гусениц и крушить на своем пути фейковые препятствия. Кроме того, танк даже можно заряжать снарядами — правда, стрелять они будут только в игре. Полный функционал машины китаец продемонстрировал на видео. Будьте внимательны: во время съемок пострадал как минимум один монитор компьютера.