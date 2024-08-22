Китай поддержит разработку и продвижение российских видеоигр

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере видеоигр. Теперь китайские партнеры будут больше вкладываться в производство российских игр, а также продвигать их на собственных рынках, и наоборот.

Соглашение было достигнуто в рамках встречи премьер-министров обеих стран. Сейчас китайский рынок видеоигр — крупнейший в мире. Вполне вероятно, это сотрудничество вдохнет в российский геймдев новую жизнь.