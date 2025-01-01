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Сегодня, 19:00

Знаменитая РПГ о средневековье стала временно бесплатной в Epic Games Store

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта новая игра праздничной раздачи Epic Games Store — первая в этом году. На этот раз ей оказалась Kingdom Come: Deliverance, реалистичная ролевая игра о Средневековье, долгожданный сиквел которой выходит уже в феврале.

Kingdom Come Deliverance 2. Fable, Kingdom Come Deliverance 2 и еще 8 ожидаемых RPG 2025 года

К сожалению, в России она недоступна — придется обходить региональные ограничения. Забрать Kingdom Come: Deliverance можно будет до 19:00 следующего дня.

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