Экшен-шутер KILL KNIGHT теперь можно взять бесплатно — акция действует ровно сутки

Epic Games Store продолжает радовать игроков предновогодними сюрпризами. Ровно на сутки открылся бесплатный доступ к KILL KNIGHT — аркадному изометрическому экшен-шутеру.

А 29 декабря в 19:00 геймеров ожидает новый подарок. По слухам, им может оказаться Alan Wake Remastered — впрочем, относиться к этой информации стоит с изрядной долей скептицизма.