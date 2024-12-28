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Сегодня, 19:04

Экшен-шутер KILL KNIGHT теперь можно взять бесплатно — акция действует ровно сутки

Евгения Воскресенская
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Epic Games Store продолжает радовать игроков предновогодними сюрпризами. Ровно на сутки открылся бесплатный доступ к KILL KNIGHT — аркадному изометрическому экшен-шутеру.

HOT WHEELS UNLEASHED. Epic Games Store сделал бесплатной новую игру — забрать к себе на аккаунт можно HOT WHEELS UNLEASHED

А 29 декабря в 19:00 геймеров ожидает новый подарок. По слухам, им может оказаться Alan Wake Remastered — впрочем, относиться к этой информации стоит с изрядной долей скептицизма.

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