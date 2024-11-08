Kez уже с нами: вышел новый герой в Dota 2

Вместе с четвертым актом «Павшей короны» в Dota 2 наконец-то появился новый герой — самурай-птица по имени Kez. Он — керри ближнего боя и умеет переключаться между двумя видами оружия (катана и сай), каждое из которых идет со своим набором умений.

Его основная характеристика — ловкость, позволяющая ему врываться в схватки и резво из них отступать. Ну а если матч все-таки будет проигран, то Kez, как настоящий самурай, отрубит себе голову или проткнет себя катаной.