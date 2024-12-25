Кейсы из Counter-Strike 2 и другие лутбоксы могут запретить в России

В 2025 году Роскачество начнет проверять игры на наличие манипулятивных механик — об этом рассказал глава ведомства Максим Протасов. По его словам, в первую очередь будут обращать внимание на те механизмы, которые нацелены на «выкачивание» из игроков денег и создание психологической зависимости.

На основе собранных материалов Роскачество и Институт развития интернета создадут методику оценки игр. Если опираться на аналогичные инициативы в других странах, то можно предположить что в первую очередь в прицел ведомства попадут игры с механиками вроде лутбоксов и круток — от Genshin Impact до Counter-Strike 2.