Канал FX занимается экранизацией Far Cry — пресс-релиз Ubisoft

Ранее они же занимались производством «Фарго» и «Мистического квеста».

Ubisoft хотят сделать не просто фильм, а целый сериал, посвященный серии Far Cry. При этом каждый сезон будет повествовать разные истории, с новыми персонажами — это повторяет подход самих игр, которые зачастую никак не связаны друг с другом.

Шоураннером выступил Ной Хоули, одну из ролей в будущем Far Cry исполнит Роб Макэлхенни.

Дата выхода сериала на экраны на данный момент не известна, сам пресс-релиз пропал с сайта Ubisoft.