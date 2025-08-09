CyberPRO
9 августа, 14:13

Канал FX занимается экранизацией Far Cry — пресс-релиз Ubisoft

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с игрой Far Cry 6.
Фото Ubisoft

Ранее они же занимались производством «Фарго» и «Мистического квеста».

Ubisoft хотят сделать не просто фильм, а целый сериал, посвященный серии Far Cry. При этом каждый сезон будет повествовать разные истории, с новыми персонажами — это повторяет подход самих игр, которые зачастую никак не связаны друг с другом.

Шоураннером выступил Ной Хоули, одну из ролей в будущем Far Cry исполнит Роб Макэлхенни.

Дата выхода сериала на экраны на данный момент не известна, сам пресс-релиз пропал с сайта Ubisoft.

