Какой будет Black Myth: Wukong — китайский ролевой экшен, покоривший Steam

Souls-like в декорациях Древнего Китая

Black Myth: Wukong сейчас на слуху у множества геймеров. Это ролевой боевик от третьего лица, который обещает игрокам увлекательное приключение, наполненное чудесами из китайской мифологии.

Игра вторую неделю является бестселлером в Steam, уступая пальму первенства лишь бесплатным Counter-Strike 2 и Dota 2. И если эти игры уже успели прочно войти в историю индустрии, то Black Myth — это детище китайского разработчика Game Science, в послужном списке которого нет крупных проектов. Что так привлекает игроков со всего мира?

Дата выхода, платформы и цена

Продажи стартуют совсем скоро — 20 августа в 5 утра по московскому времени. Известно, что Black Myth сразу станет доступна на PC и PS5, а вот версия для Xbox Series задержится. Последнее обусловлено дополнительным временем, которое требуется на оптимизацию игры под консоли Microsoft.

Стоит отметить, что сами разработчики советуют использовать контроллеры — очевидно, что с ними играть будет удобнее.

Уже сейчас доступен предзаказ: за стандартную версию просят 3599 рублей, а за расширенную с предметами и музыкой из игры — на 900 рублей больше. Впрочем, не обязательно сразу раскошеливаться на последний вариант. Если игра вам понравится, расширенное издание можно будет докупить — получится ровно та же сумма.

К слову, в игре предусмотрен перевод на русский — в виде субтитров.

Системные требования

Не уверены, что ваш компьютер «потянет» Black Myth или просто хотите протестировать производительность игры? Разработчики уже обо всем позаботились. Сейчас на официальной странице в Steam доступно приложение, которое сможет оценить работу вашего оборудования, а также его соответствие системным требованиям.

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

Рекомендованные системные требования:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

Сюжет

История и мир Black Myth создавались с опорой на знаменитый роман Древнего Китая — «Путешествие на Запад». Это героико-фантастическая эпопея, которая повествует о путешествии монаха Сюаньцзана и его спутника, царя обезьян Сунь Укуна, в Индию.

Сунь Укун и послужил прототипом главного героя предстоящей игры — оба они по пути сражаются с монстрами и меняют свой облик. Правда, игроку предстоит странствовать в гордом одиночестве — наличие спутников не предусмотрено.

Однако не спешите гуглить ближайшую библиотеку — по словам разработчиков, знакомство с литературным первоисточником факультативно. Хотя оно станет приятным бонусом для любителей пасхалок, остальные тоже смогут насладиться сюжетом.

Похоже, в Black Myth заложено довольно линейное прохождение. Отчасти этот недостаток компенсируется увлекательной историей и множеством спрятанных по ходу игры секретов.

Еще один плюс в копилку достоинств Black Myth — ее продолжительность. Если верить отзывам, на прохождение основной сюжетной линии вы потратите около 40 часов, а на полное прохождение потребуется до 90 часов.

Геймплей

Журналисты отмечают, что получилось вполне в духе souls-like — заметно влияние Dark Souls, Sekiro и Bloodborne. Скорость, ловкость и подвижность — главные характеристики местных сражений.

Приготовьтесь быстро атаковать, много парировать и уворачиваться от ударов врага. Если монстр большой, можно на него забраться и поискать уязвимое место. Кстати, подвижность персонажа пригодится не только в бою — используйте способность высоко подпрыгивать, чтобы исследовать мир в поисках секретов.

Механика превращения — особенность, которая выгодно отличает Black Myth от предшественников. Царь обезьян способен принимать облик различных животных — и даже заимствовать внешность убитых монстров.

Конечно, вместе с трансформациями меняется и набор навыков. Так, перевоплощение в муху позволит оставаться незамеченным, а облик каменного монстра — получать меньше урона.

Известно, что оружие и броня будут наделены особыми характеристиками — например, защитой от яда или дополнительным уровнем от огня. А восстановить здоровье или обзавестись полезным навыком можно будет с помощью эликсиров.

Игра позволяет использовать различные комбинации заклинаний, навыков, оружия и снаряжения. Вместе они создают богатый репертуар стратегий, которые можно использовать в битвах.

Некоторые из монстров и боссов Black Myth сошли со страниц романа, другие взяты из китайской мифологии. В трейлерах засветились дракон, медведь, белый волк, хищная птица и даже лягушка — последнюю не стоит недооценивать.

Локации

Полноценного открытого мира в игре не предусматривается — она состоит из последовательности локаций. На каждом уровне будут места для отдыха и короткие пути. Запутаться можно и в рамках одной локации — они довольно большие, а внутриигровой карты в Black Myth попросту нет.

Интересно что перемещение игрока будет походить на своеобразное литературное паломничество. Разработчики визуализировали многие места из упомянутого «Путешествия на Запад». Заснеженные горы, мрачные леса, бамбуковые рощи, древние китайские храмы и поселения и даже облака — вот несколько из представленных в Black Myth локаций.

Графика

Игра работает на Unreal Engine 5 и выглядит хорошо. Особенно удачно получились локации — некоторые журналисты называют их «фантастическими».

В игре хватает и высоких технологий — от умело примененного рейтрейсинга до свежей версии DLSS. Интересно, что переход с предыдущей версии движка произошел прямо по ходу разработки — Black Myth был анонсирован еще в 2020 году.

Похоже, расплатой за визуальные красоты может стать оптимизация — некоторые журналисты, успевшие поиграть в предрелизную версию, жаловались на периодические вылеты, баги и проседания FPS.