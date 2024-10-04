Раскрыта внешность Стрелка (Меченого) в S.T.A.L.K.E.R. 2

В документальном фильме о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили незавершенную модель Стрелка — главного героя оригинальной игры, появлявшегося и в двух ее продолжениях. Дальше будут упомянуты спойлеры.

О том, что Стрелок-Меченый будет принимать участие в событиях сиквела известно уже давно. Более того — известно, что персонаж из трейлера, напоминающий актера Паттисона, и был Стрелком, внешность которого изменили чтобы не раскрыть секрет раньше времени. Теперь мы можем оценить ее по незавершенной модели — и выглядит уже куда более похоже.