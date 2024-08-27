Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:50

Это надо видеть: «убийца The Sims» научился подражать лицам игроков

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото KRAFTON

Технология захвата лица в inZOI приятно удивила геймеров — персонажи теперь способны перенимать не только внешность, но и мимику своих создателей. В Сети появилось видео, на котором девушка с восторгом тестирует новую технологию на себе, называя увиденное «невероятным» и «милым».

Однако не все остались довольными результатами. Кто-то из пользователей испытал эффект «зловещей долины» — вроде похоже, но выглядит неестественно. Другие пишут, что высокие системные требования лишают игру возможности составить The Sims реальную конкуренцию.

Источник: TG-канал Epic Games Store
0
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Hamster Kombat вышли комбо карточки на 27-28 августа

Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 27-28 августа уже обновился
Новости
RSS RSS
Все новости