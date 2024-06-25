Первыми танками 11-го уровня в «Мир танков» будут советский Объект 452К и американский MBT-B

Разработчики «Мира танков» показали первые машины 11-го уровня. Правда, не все из них оказались действительно новыми — советская сторона получит Объект 452К, а американская — MBT-B.

Объект 452К.

Объект 452K уже присутствует в World of Tanks (не путать с «Мир танков») на 10-м уровне. А MBT-B должен был появиться в танках еще раньше, но так и не появился. Третий танк, явно китайского происхождения, игроки опознать не смогли.

Раскрыть внешность еще одного танка разработчики собираются 28 июня.