Как изменилась станция «Янов» из «Зова Припяти» в S.T.A.L.K.E.R. 2 — наглядное сравнение

Энтузиасты сопоставили кадры со станцией «Янов» из «Зова Припяти» с аналогичными кадрами из «Сердца Чернобыля». Многим фанатам обновленный вид локации пришелся по душе. Один из них пишет: «Вот теперь — верю! Реалистично и в то же время живописно выглядит».

Однако некоторые геймеры нашли изображение станции из «Сердца Чернобыля» «резиновым» и «неживым». В новой игре атмосфера старого доброго «Сталкера» куда-то пропала, посетовали они.

Фото GSC Game World

Фото GSC Game World

Фото GSC Game World