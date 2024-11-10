Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:52

Как изменилась станция «Янов» из «Зова Припяти» в S.T.A.L.K.E.R. 2 — наглядное сравнение

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото GSC Game World

Энтузиасты сопоставили кадры со станцией «Янов» из «Зова Припяти» с аналогичными кадрами из «Сердца Чернобыля». Многим фанатам обновленный вид локации пришелся по душе. Один из них пишет: «Вот теперь — верю! Реалистично и в то же время живописно выглядит».

Обложка. Переносов теперь точно не будет: S.T.A.L.K.E.R 2 отправился «на золото»

Однако некоторые геймеры нашли изображение станции из «Сердца Чернобыля» «резиновым» и «неживым». В новой игре атмосфера старого доброго «Сталкера» куда-то пропала, посетовали они.

Фото GSC Game World
Фото GSC Game World
Фото GSC Game World
Фото GSC Game World
Источник: Группа ВКонтакте AP-PRO: Stalker
Читайте также
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Популярное видео
«Амур» летит в пропасть
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Zenless Zone Zero все игроки бесплатно получат героя S-ранга

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости