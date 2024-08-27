Из Hamster Kombat пропала мини-игра с ключами

Головоломка с ключом, к которой уже успели привыкнуть пользователи Hamster Kombat, сегодня исчезла из приложения. Ее место заняла мини-игра под названием Hexa Puzzle — в процессе нужно собирать соты, а за успешное прохождение дают монеты. Радует, что ограничений по кличеству попыток в ней нет.

Теперь ключи выдают только за мобильные игры, которые в «Хомяке» нужно скачивать отдельно — впрочем, их на данный момент целых 8, так что недостатка в ключах точно не будет.