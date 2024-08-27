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27 августа, 23:30

Из Hamster Kombat пропала мини-игра с ключами

Евгения Воскресенская
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Головоломка с ключом, к которой уже успели привыкнуть пользователи Hamster Kombat, сегодня исчезла из приложения. Ее место заняла мини-игра под названием Hexa Puzzle — в процессе нужно собирать соты, а за успешное прохождение дают монеты. Радует, что ограничений по кличеству попыток в ней нет.

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Теперь ключи выдают только за мобильные игры, которые в «Хомяке» нужно скачивать отдельно — впрочем, их на данный момент целых 8, так что недостатка в ключах точно не будет.

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