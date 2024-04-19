В Dota 2 вышел патч «Павшая корона» — он привнес новый режим, арканы и награды
Valve ночью, 19 апреля, выпустила большой патч для Dota 2, назвав его «Павшая корона». Игроков ждет две тематических Арканы, новые сокровищницы, новый игровой режим и награды за прохождение испытаний.
Новый игровой режим «Павшая корона»
За прохождение режима вы будете получать жетоны. Их тип зависит от героя. Заработанные во время ивента жетоны можно будет использовать для открытия пути на карте события, для продвижения по сюжету и получения наград.
Помимо жетонов, во время прохождения, на карте можно будет получить сокровища, конфеты, монеты и другие награды.
Награды за прохождение ивента «Павшая корона»
Сокровища — представлены две сокровищницы, в сумме содержащие 24 новых набора предметов. Некоторые можно получить, просто играя в Dota 2.
Мешочки конфет — нужно будет найти на карте конфетный караван Сизеля и Квирта, после обменивать конфеты на наборы предметов, курьеров, варды.
Монеты события — соберите 10 монет на карте, после чего вы сможете обменять их на на скидку в $ 7.99 на следующую покупку в магазине «Павшей короны».
Новые арканы, доступные в Dota 2 с 19 апреля
Новый ивент привнес и новые Арканы. Первая Аркана меняет внешность Skywrath Mage, добавляет новые анимации герою.
Вторая, аналогичная Аркана, достала Vengeful Spirit.
Новые сокровищницы в Dota 2
Вместе с патчем появились два новых сундука с новым курьером и сетами для героев. Что в общем можно из него получить:
Сокровищница I — обычная награда: скин Phalanx для Legion Commander.
Сокровищница II — очень редкая награда: скин Ravencloak для Drow Ranger.
Сокровищница I — обычная награда: скин Blood Raven для Bloodseeker.
Сокровищница II — редкая награда: скин Thunderbird для Zeus.
Сокровищница I — очень редкая награда: скин Mocking Bird для Meepo.
Сокровищница I — редкая награда: скин Whispering Wings для Anti-Mage.
Сокровищница II — невероятно редкая награда: скин Owly Bear для Ursa.
Сокровищница I — редкая награда: скин Crown of the Condor для Ursa.
Сокровищница I — обычная награда: скин Verdant Swarm для Nature's Prophet.
Сокровищница II — редкая награда: скин Birdfeed Bandit для Hoodwink.
Сокровищница II — обычная награда: скин Lionheart для Omniknight.
Сокровищницы I и II — чрезвычайно редкая награда: курьер Servant Baby Roshan.
Это лишь первый акт события, получивший название «Рынки межпутья». Второй акт («Пустыни Друуда») выйдет в середине мая, третий («Мерзлоты Айсрека») и четвертый («Шпили Скайраса») — неизвестно когда.