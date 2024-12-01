Исследовать Зону стало проще: в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили паркур

В последние дни для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось большое количество модов, помогающих облегчить прохождение игры или сделать его увлекательнее. В интернете завирусился мод, благодаря которому в шутере можно преодолевать различные препятствия, например перелезать через забор. Скачать его можно здесь.

«Я ожидал эту механику от самих разработчиков и рад, что ее добавили с помощью мода так быстро», — признается один из пользователей. У механики есть ограничение: забираться можно на предметы, высота которых не превышает рост главного героя.