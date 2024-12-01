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Сегодня, 20:53

Исследовать Зону стало проще: в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили паркур

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

В последние дни для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось большое количество модов, помогающих облегчить прохождение игры или сделать его увлекательнее. В интернете завирусился мод, благодаря которому в шутере можно преодолевать различные препятствия, например перелезать через забор. Скачать его можно здесь.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фанаты доделали: появился список лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. 2

«Я ожидал эту механику от самих разработчиков и рад, что ее добавили с помощью мода так быстро», — признается один из пользователей. У механики есть ограничение: забираться можно на предметы, высота которых не превышает рост главного героя.

Источник: CQ.ru
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