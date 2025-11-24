Инженер Valve: «Стоимость Steam Machine будет сопоставима с ценой ПК той же мощности»

Valve раскрыла предварительные детали ценовой стратегии для своего анонсированного мини-ПК Steam Machine. Представитель компании подтвердил, что стоимость устройства будет соответствовать рыночной цене комплектующих для ПК аналогичной производительности.

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Компания подчеркивает, что новый продукт позиционируется как решение для рынка персональных компьютеров, а не игровых консолей и поэтому не будет субсидироваться. Основными конкурентными преимуществами Steam Machine, по словам инженера Пьер-Лу Гриффе, являются инженерные решения, обеспечивающие уникальный компактный форм-фактор и бесшумную работу даже под высокой нагрузкой, что выгодно отличает устройство от стандартных сборок.