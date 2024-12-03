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Сегодня, 20:00

Intel представила новые видеокарты — они будут конкурировать с GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Наконец-то состоялся анонс новых видеокарт от Intel — Arc B580 и Arc B570. Они относятся к нижне-среднему сегменту, но при этом отличаются совсем неплохой мощностью: Intel Arc B570 обладает 10 ГБ GDDR6 с 160-битной шиной, а B580 — 12 ГБ GDDR6 c 192-битной шиной.

Предполагается, что они будут конкурировать с более дорогими GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600.

Intel Arc. 12 ГБ памяти за 26 тысяч рублей — Intel выпускает видеокарту Arc B580

Цены начинаются с 219 и 250 долларов соответственно. Продажи младшей модели начнутся уже 13 декабря, а вот B580 придется подождать до января.

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