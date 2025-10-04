Инсайдеры получили информацию о дополнении к Assassins Creed Mirage

Новая сюжетная глава получит название Valley of Memory — ее трейлер планируют показать уже 6 октября 2025 года.

Сам анонс будет привязан к двухлетнему юбилею Assassin's Creed Mirage — ее релиз состоялся 5 октября 2023 года. Вероятно, что в игре добавят сюжетную линию на несколько часов, а также новую локацию без добавления крупных городов и противников.

Грядущее Valley of Memory должно будет стать бесплатным обновлением, которое будет доступно владельцам оригинального проекта. При этом выход дополнительного контента для Assassin's Creed Mirage был анонсирован еще в августе.