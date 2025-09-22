Том Хэндерсон: Новая часть God of War пройдет в Древнем Египте

Инсайдер сообщил, что компания рассматривает возможность для развития сюжета о Кратосе в новом сеттинге.

У культовой вселенной есть комикс-приквел Fallen God, в котором мифологический персонаж путешествует в Древнем Египте, чтобы избавиться от Клинков Хаоса. Разработчики Santa Monica Studio рассматривали возможность использовать сюжет еще для God of War 4, который получил скандинавский сеттинг.

Также Кратос получит новое оружие в виде изогнутого египетского серповидного меча — хопеша. Ознакомиться с предыдущей историей героя можно в статье.