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Информацию о втором трейлере GTA 6 слили в Сеть

Евгения Воскресенская
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Фанаты GTA 6 до сих пор томятся в ожидании второго трейлера. Премьера первого состоялась аж год назад, а боссы студии Rockstar не дают практически никакой информации об игре.

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И вот в Сети появились новые слухи. Французский журналист Крис Клиппель вселил в фанатов надежду, заявив, что трейлер уже на подходе, а Rockstar готовится к его релизу. По словам инсайдера, осталось ждать совсем недолго — трейлер покажут до конца этого года или в первом квартале следующего.

Источник: TG-канал GTA 6 — официальный канал!
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