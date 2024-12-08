Информацию о втором трейлере GTA 6 слили в Сеть

Фанаты GTA 6 до сих пор томятся в ожидании второго трейлера. Премьера первого состоялась аж год назад, а боссы студии Rockstar не дают практически никакой информации об игре.

И вот в Сети появились новые слухи. Французский журналист Крис Клиппель вселил в фанатов надежду, заявив, что трейлер уже на подходе, а Rockstar готовится к его релизу. По словам инсайдера, осталось ждать совсем недолго — трейлер покажут до конца этого года или в первом квартале следующего.