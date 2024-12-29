Infamous и Killzone вернутся? Sony хочет возродить старые франшизы

Sony может возродить свои старые франшизы. Надежда на это появилась, когда со-президент Sony Interactive Entertainment назвал интеллектуальную собственность PlayStation «важным активом компании».

«Помимо развития игровых серий, мы постоянно ищем возможности использовать наши классические франшизы», — заявил руководитель Sony. Кажется вполне вероятным, что после оглушительного успеха Astro Bot, в котором появились персонажи различных франшиз PlayStation, компания пойдет навстречу фанатам.

Это значит, что на свет может проявиться продолжение Infamous, Killzone, MotorStorm, Twisted Metal или той же Resistance.