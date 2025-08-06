Indie World Showcase от компании Nintendo состоится 7 августа

На презентации расскажут о новых инди-играх для Switch и Switch 2.

Сейчас известно, что компания не покажет в 15-минутном выступлении Hollow Knight: Silksong, который очень ждали фанаты консолей. Ожидается, что игру покажут на Gamescom 2025, который пройдет в Кельне с 20 по 24 августа, где на стенде ASUS ROG Xbox можно будет поиграть в демо. Информация уже подтверждена разработчиком из Team Cherry и Microsoft.

Indie World Showcase сосредоточится на инди-новинках для Switch, поэтому можно ожидать презентацию других не менее интересных проектов.