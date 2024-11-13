Илью Мэддисона и других увековечат в «Зале славы видеоигр»

Виртуальный «Зал славы видеоигровой индустрии и киберспорта России» открыл голосование за потенциальных кандидатов сразу по трем категориям: «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легендарные киберспортсмены».

В последних двух категориях встретятся знакомые имена: стример Илья Мэддисон, кибератлет Ярослав Miposhka Найденов из команды Team Spirit по Dota 2 и многие другие. Посмотреть всех кандидатов и проголосовать за них можно по ссылке.