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Сегодня, 18:00

Илью Мэддисона и других увековечат в «Зале славы видеоигр»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Виртуальный «Зал славы видеоигровой индустрии и киберспорта России» открыл голосование за потенциальных кандидатов сразу по трем категориям: «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легендарные киберспортсмены».

Зал славы видеоигровой индустрии. В «Зале славы видеоигр» выберут выдающихся русских разработчиков

В последних двух категориях встретятся знакомые имена: стример Илья Мэддисон, кибератлет Ярослав Miposhka Найденов из команды Team Spirit по Dota 2 и многие другие. Посмотреть всех кандидатов и проголосовать за них можно по ссылке.

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