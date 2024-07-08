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Сегодня, 18:20

Игроки в Hamster Kombat осудили мнение Павла Дурова об игре

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Happy Coin News

Павел Дуров назвал популярность и развитие Hamster Kombat «наступлением новой эры». Пользователи, похоже, не согласились с тезисом миллиардера.

Павел Дуров.
Фото Соцсети

4 июля в своем телеграм-канале Дуров анонсировал выход Hamster-коина, а также немного порассуждал о феномене тапера. Рассуждения о светлом будущем обладателей золотых монеток вызвали недоумение у подписчиков главы Telegram — под постом собралось больше 38 тысяч недоумевающих реакций.

Павел Дуров. Павел Дуров анонсировал выход Hamster-коина

«Как я уже говорил, грядет новая волна мини-приложений в Telegram, и Hamster Kombat сейчас возглавляет ее. Вскоре команда Hamster будет майнить свой токен на блокчейне TON, знакомя сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна...», — написал Дуров.

Хомяк. Секретная шифровка для Hamster Kombat на 7-8 июля раскрыта

Кто прав, а кто виноват мы поймем только тогда, когда хамстер-коин пройдет листинг. До этого момента всем остается только гадать.

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