Игроки обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2 деталь уровня Red Dead Redemption

Игроков восхитила проработанность деталей в S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, на локации «Маковое поле» можно найти рюкзак, в котором какой-то самаритянин оставил энергетики и записку со словами: «Бери все, что нужно, и поделись тем, чем можешь».

Впрочем, хозяин вещей появится позже — его реплики будут зависеть от выбора, сделанного игроком. Если игрок заберет все энергетики, то новый знакомый разочаруется в людях, а если решит добавить в рюкзак свои, то искренне обрадуется. Фанаты отмечают, что всего возможных реплик — пять.

Игроки не оставили эту деталь без внимания, отметив, что именно мелочи делают игру шедевром. Один из них пошел дальше и поставил S.T.A.L.K.E.R. 2 на один уровень с Red Dead Redemption 2: «Эта игра очень сильно напоминает мне механики и идеи RDR 2 — S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя назвать просто очередным шутером».