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Сегодня, 19:41

Игроки обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2 деталь уровня Red Dead Redemption

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Игроков восхитила проработанность деталей в S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, на локации «Маковое поле» можно найти рюкзак, в котором какой-то самаритянин оставил энергетики и записку со словами: «Бери все, что нужно, и поделись тем, чем можешь».

Впрочем, хозяин вещей появится позже — его реплики будут зависеть от выбора, сделанного игроком. Если игрок заберет все энергетики, то новый знакомый разочаруется в людях, а если решит добавить в рюкзак свои, то искренне обрадуется. Фанаты отмечают, что всего возможных реплик —  пять.

S.T.A.L.K.E.R. 2. В S.T.A.L.K.E.R. 2 есть пасхалки из «Гарри Поттера», Dark Souls и Half-Life

Игроки не оставили эту деталь без внимания, отметив, что именно мелочи делают игру шедевром. Один из них пошел дальше и поставил S.T.A.L.K.E.R. 2 на один уровень с Red Dead Redemption 2: «Эта игра очень сильно напоминает мне механики и идеи RDR 2 — S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя назвать просто очередным шутером».

Источник: VGTimes
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