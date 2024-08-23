Из Hamster Kombat массово уходят игроки

Похоже, популярность Hamster Kombat сходит на нет: игру покидают миллионы пользователей. Недавно кликер вызвал огромный ажиотаж — казалось, все вокруг тапают на хомяка без остановки. И неудивительно, ведь разработчики обещали игрокам реальную прибыль.

Возможно, пользователям надоели бесконечные проволочки с листингом. Или их отпугнул грядущий суд с инвесторами, которых создатели «Хомяка» лишили прибыли. А может, игроков стала раздражать назойливая реклама — ее в приложении становится все больше.