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Сегодня, 15:15

Из Hamster Kombat массово уходят игроки

Евгения Воскресенская
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Похоже, популярность Hamster Kombat сходит на нет: игру покидают миллионы пользователей. Недавно кликер вызвал огромный ажиотаж — казалось, все вокруг тапают на хомяка без остановки. И неудивительно, ведь разработчики обещали игрокам реальную прибыль.

Крипта. Что обещали, но не сделали создатели Hamster Kombat

Возможно, пользователям надоели бесконечные проволочки с листингом. Или их отпугнул грядущий суд с инвесторами, которых создатели «Хомяка» лишили прибыли. А может, игроков стала раздражать назойливая реклама — ее в приложении становится все больше.

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