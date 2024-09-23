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Сегодня, 11:35

И так мало дали: авторы Hamster Kombat раздадут не все токены во время листинга

Евгения Воскресенская
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Похоже, сбываются самые мрачные прогнозы фанатов «Хомяка». Во время листинга владельцы аккаунтов не получат даже тех сумм, на которые можно было ориентироваться после недавней раздачи монет.

Обложка. Даже медийные личности не смогли заработать на «Хомяке» и 10 тысяч рублей

Дело в том, что не все токены будут доступны 26 сентября — 10% из них останутся заблокированы. А это минус мороженое или самый дешевый билет в кино — вероятно, большинству в итоге достанутся суммы в районе 1000 — 2000 рублей.

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