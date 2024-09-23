И так мало дали: авторы Hamster Kombat раздадут не все токены во время листинга

Похоже, сбываются самые мрачные прогнозы фанатов «Хомяка». Во время листинга владельцы аккаунтов не получат даже тех сумм, на которые можно было ориентироваться после недавней раздачи монет.

Дело в том, что не все токены будут доступны 26 сентября — 10% из них останутся заблокированы. А это минус мороженое или самый дешевый билет в кино — вероятно, большинству в итоге достанутся суммы в районе 1000 — 2000 рублей.