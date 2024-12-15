Hunt: Showdown 1896 отдают в Steam с большой скидкой — у игры 186 тысяч отзывов

Steam снизил стоимость Hunt: Showdown 1896 сразу на 50 процентов. Теперь базовую версию мультиплеерного шутера от Crytek, авторов серии Crysis и Ryse: Son of Rome можно купить всего за 609 рублей. Конечно, за издания с DLC придется отдать побольше, вплоть до 7246 рублей за самую полную версию игры.

Но, судя по количеству отзывов, это необязательно — у Hunt: Showdown 1896 невероятные 186 с лишним тысяч обзоров, 74% из которых положительные. Акция продлится до 19 декабря.