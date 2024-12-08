Обновилась цитата дня в Hrum на 8-9 декабря

Авторы Hrum добавили новую цитату дня на 8-9 декабря.

Цитата дня в Hrum на 8-9 декабря.

Актуальное имя: Mark Twain

Что такое цитата дня в Hrum

Вам нужно установить авторство короткого высказывания, которое меняется каждый день в 19:00 по Москве. Правильные ответы помогают игрокам зарабатывать 150 CRUMBS — их количество влияет на рейтинг внутри игры.

Как ввести цитату дня в Hrum

Сделать это можно в несколько кликов: достаточно найти «Задачи» в главном меню, тапнуть на «Цитату дня» и ввести полное имя. Программа принимает ответы только на английском языке.