Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:02

Обновилась цитата дня в Hrum на 8-9 декабря

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Авторы Hrum добавили новую цитату дня на 8-9 декабря.

Цитата дня в Hrum на 8-9 декабря.

Актуальное имя: Mark Twain

Что такое цитата дня в Hrum

Вам нужно установить авторство короткого высказывания, которое меняется каждый день в 19:00 по Москве. Правильные ответы помогают игрокам зарабатывать 150 CRUMBS — их количество влияет на рейтинг внутри игры.

Как ввести цитату дня в Hrum

Сделать это можно в несколько кликов: достаточно найти «Задачи» в главном меню, тапнуть на «Цитату дня» и ввести полное имя. Программа принимает ответы только на английском языке.

Blum. Раскрыто новое кодовое слово в Blum от 4 декабря
Читайте также
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бывший разработчик Rockstar рассказал, почему не выходит новый трейлер GTA 6

Информацию о втором трейлере GTA 6 слили в Сеть

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости