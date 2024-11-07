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Сегодня, 19:04

Установлено авторство цитаты дня из Hrum на 7-8 ноября

Евгения Воскресенская
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Выяснилось, кто стал автором цитаты в Hrum 7-8 ноября.

Цитата дня из Hrum на 7-8 ноября.

Автор высказывания: Plutarch

Что такое цитата дня в Hrum

Это короткое высказывание, авторство которого предлагается установить. В поле для ответа вводится имя на английском языке — если набрать его кириллицей, игра не засчитает ответ.

Цитату добавили в приложение для того, чтобы игроки быстрее прокачивали аккаунт перед аирдропом, зарабатывая внутриигровую валюту.

Как ввести цитату дня в Hrum

Кликер встроен в Telegram — чтобы запустить игру, достаточно вбить в поиск название и выбрать подходящий вариант. Теперь остается только открыть раздел «Задачи», затем «Цитату дня» и ввести в свободное поле имя автора.

Активность доступна для всех вне зависимости от того, какой у вас уровень в игре. Новая цитата неизменно появляется в 19.00 по Москве.

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