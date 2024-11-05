Найден автор цитаты дня из Hrum на 5-6 ноября

Разгадано авторство цитаты дня из Hrum на 5-6 ноября.

Цитата дня из Hrum на 5-6 ноября.

Автор цитаты: Napoleon Hill

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день в игре появляется высказывание, автора которого нужно угадать. Если сделать это правильно и ввести имя на английском языке, то получите 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в раздел «Задачи», выберите пункт «Цитаты дня» и введите имя в появившемся поле. Готово! Цитата обновляется ежедневно в 19.00 по московскому времени.