Найден автор цитаты дня из Hrum на 5-6 ноября
Разгадано авторство цитаты дня из Hrum на 5-6 ноября.
Цитата дня из Hrum на 5-6 ноября.
Автор цитаты: Napoleon Hill
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день в игре появляется высказывание, автора которого нужно угадать. Если сделать это правильно и ввести имя на английском языке, то получите 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Зайдите в раздел «Задачи», выберите пункт «Цитаты дня» и введите имя в появившемся поле. Готово! Цитата обновляется ежедневно в 19.00 по московскому времени.
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