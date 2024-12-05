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Сегодня, 19:03

Игрокам показали автора цитаты дня в Hrum на 5-6 декабря

Евгения Воскресенская
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Выяснилось, кому принадлежит цитата дня в Hrum на 5-6 декабря.

Цитата дня из Hrum на 5-6 декабря.

Актуальный ответ: Ralph Waldo Emerson

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день авторы Hrum загадывают имя какой-либо известной персоны — философа, писателя, политика и т. д. От игроков требуется узнать его по цитате. За правильный ответ дают 150 CRUMBS, которые являются местной валютой.

Как ввести цитату дня Hrum

Для начала нужно зайти в Telegram и запустить там кликер. А уже потом можно искать цитату дня в разделе «Задачи». Под текстом цитаты вы увидите свободное поле, куда можно забивать ответ на английском языке.

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