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Сегодня, 19:02

Изменилась цитата дня в Hrum на 4-5 декабря

Евгения Воскресенская
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Игроки быстро раскрыли автора цитаты в Hrum на 4-5 декабря.

Цитата дня из Hrum на 4-5 декабря.

Автор цитаты: Winston Churchill

Что такое цитата дня в Hrum

Суть этой активности заключается в следующем: нужно узнать имя автора цитаты дня и ввести его внутри приложения. За это игроки получают 150 CRUMBS — не так много, но собирать этот приз можно хоть каждый день. Главное успеть до 19:00, когда конкретная цитата перестанет быть актуальной.

Как ввести цитату дня Hrum

Это можно сделать через Telegram, в который встроено приложение Hrum. Внутри кликера есть раздел «Задачи», где и находится цитата дня. Если вы попытаетесь ввести имя на русском языке вместо английского, ответ засчитан не будет.

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