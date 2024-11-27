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Обновилась цитата дня в Hrum на 27-28 ноября

Евгения Воскресенская
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Авторство цитаты дня в Hrum на 27-28 ноября установлено.

Цитата дня из Hrum на 27-28 ноября.

Имя автора: Mark Twain

Что такое цитата дня в Hrum

Речь идет о коротком наставлении от какой-либо выдающейся личности. Это может быть политик или философ прошлого, а может быть наш с вами современник. Имя и фамилию автора (если она есть) нужно вбить в поле для ответа внутри кликера — за это предусмотрена награда.

Как ввести цитату дня в Hrum

Поскольку кликер встроен в Telegram, сначала нужно запустить мессенджер. В главном меню кликера вы увидите вкладку «Задачи» — нужную активность можно найти именно там. Когда будете вводить имя, не забывайте, что принимается только вариант на английском языке.

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