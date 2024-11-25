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Сегодня, 19:25

Разгадана цитата дня из Hrum на 25-26 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Обновилась цитата дня для Hrum на 25-26 ноября — ее автор уже известен.

Цитата дня из Hrum на 25-26 октября.

Автор цитаты: Cesare Pavese

Что такое цитата дня в Hrum

Если правильно отгадать автора высказывания, которые обновляются каждый день, то можно получить 150 единиц $HRUM — внутренней валюты игры.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте приложение, затем раздел «Задачи». Найдите пункт «Цитата дня» и выберите его. Введите полное имя автора на английском языке. Постарайтесь успеть до 19:00 следующего дня — цитаты меняются раз в сутки.

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