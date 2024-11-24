Обнаружен автор цитаты дня из Hrum на 24-25 ноября

Назван автор цитаты дня из Hrum на 24-25 ноября.

Цитата дня из Hrum на 24-25 ноября.

Автор цитаты: Edmund Burke

Что такое цитата дня в Hrum

Ежедневно Hrum дает игрокам возможность подзаработать внутреннюю валюту, угадывая автора цитаты. Если правильно ввести его полное имя на английском языке — можно получить 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня». Введите автора цитаты и получите награды до того, как задание обновится — это произойдет в 19:00 по московскому времени.