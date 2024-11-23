Делимся ответом для цитаты дня в Hrum на 23-24 ноября

В Hrum появилась новая цитата, авторство которой уже установили на 23-24 ноября.

Цитата дня из Hrum на 23-24 ноября.

Confucius — имя автора цитаты на сегодня.

Зачем нужна цитата дня в Hrum

В Hrum можно принимать участие в активностях и зарабатывать внутриигровую валюту. Например, цитата дня принесет 150 CRUMBS. Если вводить имя автора этой цитаты ежедневно, то за все время можно накопить неплохое количество валюты. Ваше участие повлияет на результаты аирдропа — распределения токенов между игроками.

Как ввести цитату дня в Hrum

Чтобы справиться с этой задачей, достаточно освоить пару правил. Первое — ответ принимается только на английском языке. Второе — почти всегда требуется вводить не только имя, но и фамилию. Нужная вам активность находится во вкладке «Задачи».