Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:06

Игроки поняли, кто стал автором цитаты в Hrum 22-23 ноября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Раскрыта личность автора цитаты дня в Hrum на 22-23 ноября.

Цитата дня из Hrum на 22-23 ноября.

Hans Christian Andersen — автор цитаты на 22-23 ноября.

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Конечно, чтобы зарабатывать больше внутренней валюты в игре! Пользователи вводят ее ежедневно — это помогает им добиваться лучших показателей, чем у других игроков. Цитата дня обновляется в 19:00 по московскому времени. Это нужно учитывать, если хотите получать награду на постоянной основе.

Как ввести цитату дня в Hrum

Ответы принимаются исключительно на английском языке. Единственный путь к цитате лежит через вкладку «Задачи». Открыв активность, вы увидите свободное поле — имя автора вводится именно туда.

Blum. Обновилось секретное кодовое слово в новом видео Blum от 22 ноября
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Обновилось секретное кодовое слово в новом видео Blum от 22 ноября

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости