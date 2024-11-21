Раскрыто имя автора цитаты дня в Hrum на 21-22 ноября
Найден автор цитаты дня в Hrum на 21-22 ноября.
Цитата дня из Hrum на 21-22 ноября.
Правильный ответ: Aristotle
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день авторы приложения дают игрокам возможность подзаработать внутреннюю валюту. Для этого нужно угадать автора высказывания и ввести его полное имя на английском языке — в награду выдается 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Откройте раздел «Задачи» и перейдите в пункт «Цитата дня». Теперь остается только воспользоваться решением и получить свои «Хрумы». Цитата обновляется каждый день в 19.00 по Москве.
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