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Раскрыто имя автора цитаты дня в Hrum на 21-22 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найден автор цитаты дня в Hrum на 21-22 ноября.

Цитата дня из Hrum на 21-22 ноября.

Правильный ответ: Aristotle

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день авторы приложения дают игрокам возможность подзаработать внутреннюю валюту. Для этого нужно угадать автора высказывания и ввести его полное имя на английском языке — в награду выдается 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте раздел «Задачи» и перейдите в пункт «Цитата дня». Теперь остается только воспользоваться решением и получить свои «Хрумы». Цитата обновляется каждый день в 19.00 по Москве.

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