Hrum: ежедневная цитата на 2-3 декабря

Раскрыто имя автора цитаты дня из Hrum на 2-3 декабря.

Цитата дня из Hrum на 2-3 декабря.

Автор цитаты: Rene Descartes

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день игроки получают возможность заработать 150 CRUMBS — для этого надо найти автора высказывания и правильно ввести его полное имя на английском языке.

Как ввести цитату дня в Hrum

Найдите пункт «Цитата дня» в меню «Задачи» и выберите его. После этого введите нужное имя и получите награду. Цитата дня обновляется ежедневно в 19:00 по московскому времени.