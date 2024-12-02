Hrum: ежедневная цитата на 2-3 декабря
Раскрыто имя автора цитаты дня из Hrum на 2-3 декабря.
Цитата дня из Hrum на 2-3 декабря.
Автор цитаты: Rene Descartes
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день игроки получают возможность заработать 150 CRUMBS — для этого надо найти автора высказывания и правильно ввести его полное имя на английском языке.
Как ввести цитату дня в Hrum
Найдите пункт «Цитата дня» в меню «Задачи» и выберите его. После этого введите нужное имя и получите награду. Цитата дня обновляется ежедневно в 19:00 по московскому времени.
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