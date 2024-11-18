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Сегодня, 19:09

Выяснилось авторство цитаты дня в Hrum на 18-19 ноября

Евгения Воскресенская
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Личность автора цитаты дня в Hrum на 18-19 ноября установили.

Цитата дня из Hrum на 18-19 ноября.

Winston Churchill — автор цитаты на 18-19 ноября.


Что такое цитата дня в Hrum

Помимо ежедневных предсказаний, в Hrum есть и другая активность — цитата дня. Достаточно зайти раз в сутки, открыть цитату и ввести имя ее автора — за это дается 150 $HRUM, которые будут учитываться во время аирдропа.

Как ввести цитату дня в Hrum

Чтобы все получилось, достаточно знать расположение активности в игре и вводить ответы на определенном языке. Если в кликере вы не частый гость, то просто запустите его через Telegram и зайдите в раздел «Задачи» — одного-двух раз достаточно, что запомнить, как это делается.

Важно не забывать, что имя вводится только на английском языке, даже если в настройках приложения стоит русский.

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