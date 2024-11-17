Раскрыт автор цитаты дня в Hrum на 17-18 ноября
Обновилась цитата дня в Hrum на 17-18 ноября.
Цитата дня из Hrum на 17-18 ноября.
Автор цитаты: Rene Descartes
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день в приложении обновляется цитата дня — небольшое глубокомысленное высказывание, принадлежащее известной персоне. Если угадать автора и ввести его полное имя на английском — можно получить 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Запустите приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня». Введите автора цитаты и получите награду. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00 по Москве.
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