Раскрыт автор цитаты дня в Hrum на 17-18 ноября

Обновилась цитата дня в Hrum на 17-18 ноября.

Цитата дня из Hrum на 17-18 ноября.

Автор цитаты: Rene Descartes

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день в приложении обновляется цитата дня — небольшое глубокомысленное высказывание, принадлежащее известной персоне. Если угадать автора и ввести его полное имя на английском — можно получить 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Запустите приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня». Введите автора цитаты и получите награду. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00 по Москве.