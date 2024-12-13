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Загадка с цитатой из Hrum 13-14 декабря успешно решена

Евгения Воскресенская
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В Hrum появился новый автор цитаты дня на 13-14 декабря.

Цитата дня из Hrum на 13-14 декабря.

Правильный ответ: Ralph Waldo Emerson

Что такое цитата дня в Hrum

Речь идет о названии одной из активностей в Hrum. В кликере можно не только получать печеньки с предсказаниями, но и угадывать имя автора высказывания, которое разработчики подбирают каждый день.

Дело вовсе не в азарте: за верный ответ дают внутреннюю валюту. Игроки стараются накопить как можно больше очков, прежде чем период фарминга закончится.

Как ввести цитату дня Hrum

Для этого нужно сделать несколько простеньких шагов: зайти в раздел «Задачи», выбрать нужную активность, ввести ответ на английском и проверить его. После этого на счет упадут 150 CRUMBS — пусть небольшая, но приятная награда.

Blum. Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря
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