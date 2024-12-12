Задание с цитатой из Hrum на 12-13 декабря решено

В Hrum изменился автор цитаты на 12-13 декабря.

Цитата дня из Hrum на 12-13 декабря.

Верный ответ: Aristotle

Что такое цитата дня в Hrum

Цитата дня — это несложное задание, в рамках которого предлагается определить автора известной цитаты. Имя и фамилию на английском языке записывают в специальном поле для ответа, после чего на личный счет в игре зачисляется награда — 150 CRUMBS.

Как ввести цитату дня Hrum

Авторы цитат часто повторяются, но угадать ответ все равно не так-то легко. Лучше всего обратиться к сообществам и сайтам, которые на ежедневной основе публикуют актуальную информацию.

До 19:00 следующего дня нужно зайти в раздел «Задачи» и в появившемся списке выбрать соответствующую активность — когда она откроется, можно вводить ответ.