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Сегодня, 19:38

Обновилась цитата дня в кликере Hrum на 11-12 ноября

Евгения Воскресенская
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Разработчики загадали нового автора цитаты дня в Hrum 11-12 ноября.

Цитата дня из Hrum на 11-12 ноября.

Новым автором цитаты дня стал Victor Hugo

Что такое цитата дня в Hrum

В Hrum нужно выполнять задания, участвовать в активностях вроде цитаты дня и зарабатывать внутриигровую валюту — ее количество повлияет на распределение токенов.

Каждый день разработчики подбирают новую мотивирующую цитату известного человека и предлагают игрокам отгадать его имя. За верный ответ вы пополните свой счет в игре на 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Обратите внимание: имя автора цитаты нужно набирать только на английском языке, иначе даже правильный по смыслу ответ не засчитают. Цитата дня находится в разделе «Задачи». Если автор цитаты не приходит на ум, его легко найти в интернете.

Обложка. Проверочный код из видео в Blum от 11 ноября рассекречен
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