Игроки узнали автора цитаты дня из Hrum на 10-11 ноября

Рассказываем, кто стал автором цитаты в Hrum 10-11 ноября.

Цитата дня из Hrum на 10-11 ноября.

Автор высказывания: Viktor Frankl

Что такое цитата дня в Hrum

В кликере можно зарабатывать внутриигровую монету разными способами. Один из них — участие в ежедневной активности, которая называется «Цитата дня».

Суть этой активности предельно проста: отгадывайте автора цитаты, которая меняется ежедневно, и вводите его в поле для ответа. Имя автора принимается только на английском языке.

Как ввести цитату дня в Hrum

Если вы перепутали буквы или ввели неправильное имя, ничего страшного — игра дает больше одной попытки. Как и многие кликеры, Hrum запускается через Telegram. Заходите в раздел «Задачи», вводите имя и забирайте свою награду. Цитата остается актуальной до 19:00 следующего дня.